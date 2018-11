River Plate kan straffas hårt för bussattack

Supporterattacken mot Boca Juniors spelarbuss inför returen i den helargentinska Copa Libertadores-finalen kan stå River Plate dyrt. Det sydamerikanska fotbollsförbundet, Conmebol, meddelar att man har öppnat ett disciplinärt ärende mot River Plate på grund av händelsen. Klubben har fått 24 timmar på sig att sätta ihop ett försvar.

Enligt NTB finns det tre möjliga straff som kan utdelas. Finalen kan flyttas till en neutral arena, finalen kan spelas utan publik och som värst kan River Plate diskvalificeras från turneringen.

Den första matchen i det som kallas "superfinalen" spelades på Boca Juniors arena La Bombonera (2-2), men returen på River Plates El Monumental - som också ligger i Buenos Aires - har skjutits upp på obestämd tid. Detta efter att flera Boca-spelare blivit skadade under bussresan in mot arenan och tvingats åka in på sjukhus, på grund av att motståndarfans krossat rutorna med stenar och plankor.