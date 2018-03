Rieks lovar mål mot "Blåvitt" - utan att fira

När lotturnorna åkte fram i söndags var Søren Rieks säker på sin sak. Hans nya klubb Malmö FF kommer att lottas mot hans gamla förening IFK Göteborg i Svenska cupen-kvartsfinal.

– Känslan var att det skulle bli Göteborg. Det kommer att bli en speciell match, men det är lika bra att få den överstökad så har man prövat det inför allsvenskan, säger han efter MFF:s träning i snöyran.

"Tagga till lite extra"

Malmö FF har 20 SM-guld - IFK Göteborg har näst flest med sina 18 titlar. Danskens övergång i vintras mellan Sveriges mest framgångsrika klubbar väckte upp stora känslor bland Göteborgssupportrarna. När klubbarna nu möts på Malmö IP under lördagen förväntar han sig att höra en del hårda ord från bortasektionen.

– Ja, framför allt när det inte är en så stor stadion. Men största delen är ju Malmösupportrar, så vi får se hur det blir med Göteborgssupportrarna. Men det hjälper en också att tagga till lite extra.

I samband med övergången lade dessutom flera gamla lagkamrater i "Blåvitt" upp en bild av den tecknade Disneyormen sir Väs på sociala medier. Många tolkade det som att Rieks pekades ut som en svikare. Det hela handlade dock om ett internt skämt.

– Det var bara en rolig grej. Något inom gruppen, säger han nu.

Efter tre och en halv säsong i "Blåvitt" vet han hur stort klassikermötet med Malmö FF är.

– Det är kanske den största matchen i Sverige just nu. Just nu är det kanske mer på grund av traditionen än just tabellplaceringen, säger Rieks.

Förra året slutade IFK Göteborg bara tia i allsvenskan. Rieks vill inte peka ut någon enskild person som ansvarig för det sportsliga debaclet under ett stormigt år i klubben.

– Det var mycket som inte var bra förra året. Det var mycket snack i kulisserna. Kring Mats (Gren, sportchefen), men även kring tränarna och styrelse. Sedan presterade inte heller vi spelare som vi kunde. Alla får ta sitt ansvar för att det gick som det gick. Det är nog ingen som kan kolla sig i spegeln och säga att de var nöjda med förra säsongen, säger Rieks.

"Fortfarande respekt"

Dansken är övertygad om att han kommer att göra sitt första mål i MFF-dressen mot just "Blåvitt" i cupkvartsfinalen. Något firande lär det dock inte bli.

– Man har fortfarande respekt för den klubben man har representerat och jag gillade Blåvitt från första gången jag var där. Man har fortfarande respekt för klubben, för supportrarna och de som jobbar i klubben, säger Rieks.

Sedan lägger han till med en skämtsam underton:

– Jag kanske skulle ha en t-shirt med sir Väs på under matchtröjan.