Readly Express vann i comebacken

Readly Express är på väg att bli en superstjärna. Han har vunnit allt som yngre (Kriteriet, Derbyt, Breeders Crown).

Som äldre har han vunnit SM och såklart Prix dâ??Amerique i vintras. Ägaren Rolf Andersson och tränaren Timo Nurmos valde att ersätta Jorma Kontio med Björn Goop under vintern. Det blev två segrar på tre starter på Vincennes.

Stort självförtroende

Nu var finländaren tillbaka som kusk och det var ett ekipage med stort självförtroende som körde ut till Jämtlands stora pris.

– Jag hade inte kört honom sedan SM ifjol höst, men hästen kändes precis lika fin som vanligt i uppvärmningen. Då förstod jag att vi skulle ha bra chans att vinna, sade Kontio.

Inledningstempot var väldigt högt med Volstead och Charrua Forlan kivandes om ledningen. Första 500 gick efter mycket snabba 1.07,3 och då satte Kontio in stöten. Han körde fram Readly Express utvändigt om ledande Volstead efter ett varv.

– Tempot sjönk efter 500-600 meter och då kändes det rätt att köra fram. Hästen var väldigt stark hela loppet och redan på sista långsidan trodde jag att vi skulle vinna, förklarade Kontio.

Readly Express övertog ledningen 600 meter från mål och behövde inte visa allt för att vinna. Det fanns krafter kvar, berättade Kontio.

Nöjd tränare

Tränaren Timo Nurmos var förstås mycket belåten.

– Hästen har varit väldigt fin i träningen den senaste veckan. Jag har känt att han varit i form, även om jag inte kört så tuffa träningsjobb. Han är otrolig som kan göra ett sånt här lopp efter så lång vila. Det är en lång resa hit på tio timmar och vi får se hur han mår i morgon. Då bestämmer vi om det blir start i Boden nästa helg (Norrbottens stora pris).

Readly Express skulle egentligen ha tävlat i Elitloppet för två veckor sedan men intresset för honom som avelshingst tog ny fart efter PDA-segern. Därmed tvingades han till Menhammar stuteri ett par gånger i veckan under april/maj och Nurmos kunde inte förbereda sin stjärna som han ville. Därför tackade man nej till Solvalla och siktade mot Östersund i stället.

Huvudmålet är att försvara segern i Prix dâ??Amerique nästa vinter. Ett delmål är Mastersfinalen som också avgörs i Östersund i september. De bästa hästarna i Europa kommer då att flygas till jämtländska Frösön.

Överraskad segrare

Emilia Leo var den kvinnliga stjärnan i Östersund med två segrar - den första och andra i karriären på V75.

Hon inledde med seger i lärlingsloppet bakom Hope And Dreams efter en avvaktande styrning.

Leo var lika kylig i loppet efter då hon vann med Sign Me Up Too som hon tränar själv.

– Jag fattar ingenting. Har aldrig vunnit på V75 tidigare och så tar man en dubbel. Otroligt och det kommer att tid innan man förstår det här, sade en chockad Emilia Leo.