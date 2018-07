Plötsligt tapp för chansrikt Häcken

Det var ett Häcken som inledde vassast hemma på Bravida arena mot ett Örebro som hade problem i form av både passivitet och feltajmade bolltapp.

– De får massa hörnor och farliga chanser. Vi måste vara bättre i andra och ha lite mer tålamod, säger Filip Rogic till C More med en suck.

Både en suck över lagets första halvlek men kanske också en lättnadens suck över att det fortfarande stod 0-0 på resultattavlan när det var dags för pausvila.

För ribban i Örebromålet fick slita hårt för traktamentet.

Volt och dans

Först Alexander Jeremejeff, i sin första hemmamatch sedan återkomsten till Hisingen, som prickade tvärliggaren i matchminut tio. Och sedan Nasiru Mohammed som efter en tilltrasslad hörnsituation dundrade en halvvolley från nära håll i underkanten av ribban och ut.

– Jag får den inte under ribban. Jag försökte skjuta högt med vänstern. Men den där går in i andra halvlek, säger Alexander Jeremejeff till C More om den första av två Häckenribbträffar.

Den gick också in. Ledningsmålet. Efter att lite mer än timmen var spelad av matchen.

Alexander Faltsetas nådde högst på ett inlägg och nickade hårt och distinkt in 1-0 för hemmalaget. Vilket firades med både en akrobatisk volt och en viral och datorspelsinspirerad dans.

Ur tomma intet

Häcken skulle nog även utökat när först Jansson räddade ett friläge från Mohammed, innan en av hans försvarare på mållinjen räddade Jeremejeffs avslut på returen som följde. Och i ett läge där allt och lite till talade för ytterligare ett Häckenmål - så fick de ett i häcken i stället.

Filip Rogic hade ju om ni minns pratat om tålamod i paus. Frågan är om det inte var det tålamodet som gav frukt när Kennedy Igboananike påpassligt fick bollen på djupet och rullade in en då högst oväntat kvittering med kvarten kvar.

Och trots att båda lagen hade chanser för fler mål så blev det inget av det, och lagen fick nöja sig med en pinne var.