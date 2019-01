Persson Moras matchhjälte mot Örebro

Örebro fick nämligen också fick poängligaledare Aaron Palushaj skadad då han lämnade isen med svåra smärtor i slutet av matchen.

Även Timrå är ett av de tre lagen som spelar för att undvika den två sista platserna som betyder kvalspel. Och efter Moras andra raka seger har alltså dalalaget stärkt sin position i SHL-tabellen, laget har nu fyra poäng mer än nästjumbon Örebro som åkte på fjärde förlusten i följd. Timrå som förlorade mot Malmö, men har en match mindre spelad, är alltjämt kvar på sistaplatsen.

Drygt första halvan av matchen förblev mållös i en kokande Behrn arena där också många Morasupportrar var på plats.

"Känns bra"

Först 13 minuter in i andra perioden styrde Moraforwarden John Persson in matchens första mål bakom målvakten Stefan Steen efter ett tungt skott från backposition av Sebastian Hartmann. Skadeförföljde John Persson gjorde därmed mål för andra matchen i rad.

– Jag hamnade framför mål och sen var jag där framme och styrde in den, sade John Persson till C More efter andra perioden.

– Jag har tränat stenhårt i 3,5 månad med fysioteamet här i Mora. Jag har inte haft så mycket matchspel men det känns bra, fortsatte han.

Persson hjälte

Örebro jagade sedan febrilt en kvittering och hade i början av tredje perioden bland annat tre ramträffar. Men tio minuter in i perioden direktsköt till sist forwarden Anton Hedman in 1-1 kliniskt bakom Janne Juvonen.

När fyra minuter återstod av ordinarie tid höll hemmapubliken andan då Örebros poängligaledare Aaron Palushaj fördes av isen och vidare ut i omklädningsrummet, med rejäla smärtor. Detta efter att Palushaj åkt in i målgården där det uppstod gruff som också slutade med att Moraspelare Matej Stransky blev utvisad.

Tre minuter in i förlängningen klev Moras John Persson på nytt fram och skickade in segerpucken.