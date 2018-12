Otäck smäll när "Bajen" vände

Efter sju raka förluster fick Hammarbys handbollsherrar anledning att fira igen, när Sävehof besegrades med 29-27.

Gästerna från Partille ledde som mest med sex mål i första halvlek. I samband med att Hammarby kvitterade till 16-16 fick Viktor Ahlstrand en otäck smäll mot halsen efter att ha kolliderat med Sävehofs Jonas Larholm, som fick rött kort direkt. Ahlstrand blev liggande länge innan han bars ut på bår.

Smällen fick inte stopp på Hammarbys vändning, som kom mycket tack vare Fabian Norstens målvaktsspel.

– Just nu känns det jäkligt gött, sade Norsten till C More.