Östersund spräckte nollan och vann

Det kanske var för tidigt att tala om kris, men efter 0-1 i premiären hemma mot Djurgården och hela 0-3 borta mot nykomlingen Dalkurd förra helgen var det många som undrade hur det stod till med Österstund, hela Sveriges kelgrisar efter Europa-framgångarna och av många experter utnämnt till allsvenska guldfavoriter.

Men nu kan krisstämpeln tvättas bort. Östersund vann mot IFK Göteborg med 2-1.

Det har varit en tuff inledning av allsvenskan för Östersund, medger Saman Ghoddos.

– Motståndarna gör det svårt för oss. Det har blivit en känsla att alla vill slå Östersund. Alla vill slå laget som slog Arsenal och alla är taggade när de möter oss, säger Östersundsanfallaren till C More.

238 minuter

Det blev Curtis Edwards som fick göra det förlösande målet - ett kanonskott från 30 meter som borrade sig in i målet bakom Pontus Dahlberg. Då hade det gått 58 minuter av matchen - och sammanlagt 238 minuter av årets allsvenska.

Det gav Östersund ökat självförtroende och Saman Ghoddos kunde öka på ledningen blott sex minuter senare. Även det ett rejält kanonskott. Glädjen gick inte att ta minste på när anfallaren firade med hela Östersunds-laget vid spelarbänken.

IFK Göteborg kom till Östersund med den snöpliga förlusten mot Hammarby senast i färskt minne och hade gjort en ändring i anfallet. Tobias Hysén fick chansen från start, efter att ha vara bänkat sist, och hade kunnat ge matchen en annan utveckling.

Högre växel

Det hade bara gått en kvart då Hysén blev frispelad genom en finurlig bröstpass (!) från Elias Omarsson. Men Östersunds målvakt Andreas Andersson gjorde en prakträddning på Hyséns avslut.

Göteborg la in en högre växel efter 2-0-målet. Nyinbytte Gustav Engvall gav anfallet lite mer spets och till slut kom reduceringen då IFK Göteborg kunde ta till vara en misslyckad utspark av målvakten Andersson.

Bollen nådde Mix Diskerud som kunde raka in 2-1 med dryga kvarten kvar. Men närmare än så kom inte IFK Göteborg.

Sista chansen gick till målvakten Dahlberg som sprungit upp i anfallet vid en hörna i sista minuten. Men hans skott blockerades av försvaret.

"Nya" IFK Göteborg under tränaren Poya Asbaghis färska ledning har nu en vinst efter tre matcher.

– Exakt just nu svider allt, men när man får perspektiv på det finns det en del av ta med oss. Vi är i början av vår resa, säger Asbaghi till C More. Fortsätter vi att rulla boll som i dag kommer vi att ha marginalerna med oss.