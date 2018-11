Oskar Sundqvist tvåmålsskytt för St Louis

Oskar Sundqvist gjorde säsongens två första mål när hans St Louis mötte Vegas på hemmaplan i NHL-ishockeyn. De två målen var starkt bidragande till att St Louis besegrade Vegas med 5-3.

Dubblade målskörden

Sundqvist satte matchens första mål på ett spektakulärt sätt - han passerade Vegasmålvakten Marc-André Fleury, gick ner på ena knät och roterade samtidigt som han petade in pucken bakom egen rygg och in i mål.

– Det är alltid roligt att spela. Och i dag var det extra roligt, säger han efter matchen och berättar om det minst sagt speciella målet:

– Jag såg att han (målvakten Marc-André Fleury) var ur position, så jag försökte bara att få in den underifrån.

Det är första gången som Sundqvist gör två mål i samma match i NHL, och lika många som han inför matchen hade gjort totalt i NHL under 72 spelade matcher.

Calgary hämtade upp

Även i Calgary höll sig svenskarna framme, när hemmalaget besegrade gästande Colorado i en svängig match, som till slut slutade 6-5. Mikael Backlund gjorde säsongens andra mål för hemmalaget, och fick dessutom med sig en assist.

Carl Söderberg gjorde sitt femte mål för Colorado under säsongen, och såg till att bortalaget gick till periodvila inför tredje perioden med 4-1-ledning. Men då började Elias Lindholm Calgarys upphämtning, med en reducering till 4-2 under periodens första minut. Och därefter fortsatte målen att trilla in, till ställningen 6-4.

Det räckte inte att Gabriel Landeskog reducerade för Colorado med en dryg minut kvar av matchen.

– Vi kämpade hårt hela vägen. Vi hade tillräckligt med målchanser för att vinna matchen enligt min åsikt, sade Landeskog enligt Colorados sajt, och tillade att laget visat att de är med och tävlar i toppen i år.