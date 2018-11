Örebro spökade för Linköping igen

Linköping har haft en tung period, med bara en seger under de sju senaste omgångarna. Men klubben är SHL:s bästa på hemmaplan i höst, med åtta vinster på tio matcher inför lördagen.

Samtidigt hade nästjumbon Örebro åkt på stryk de fem senaste bortamötena. Ändå var det gästerna som inledde bäst i första perioden, även om LHC tog ledningen genom Adam Brodecki i powerplay.

Läckra prestationer

Christopher Mastomäki missade tidigt en straff för Örebro, men Tom Wandell tog vara på sitt friläge efter att åkt solo från egen planhalva och satte 1-1 i spel fem mot fyra.

Ett lika vackert mål svarade poängkungen Aaron Palushaj för i andra perioden, då han i hög fart smet emellan Linköpings backar och snärtade upp pucken i krysset fram till 2-2. Då hade Nick Sörensen strax innan petat i 2-1 i öppen bur efter retur i ett läge där hemmalaget börjat vakna till liv.

Jimmy Andersson nätade sedan för Linköping för andra matchen i rad, då han helt fri skickade upp ett stenhårt skott i krysset i slutet av mittakten. Det innebar 3-2 till hemmalaget.

– Jag var egentligen på väg att byta och var helt slut, men skönt att pucken gick in, sade Andersson till C More.

Han fortsatte:

– Vi kommer inte riktigt upp i den nivå vi kan, men vi leder inför tredje och nu gäller det att ta hem tre poäng. Vi måste kämpa mer än vad Örebro gör för att vinna.

Spökerierna fortsätter

I sista perioden kvitterade Örebro för tredje gången genom Aaron Palushaj igen, efter ett snärtigt skott i numerärt överläge.

Sedan ordnade Jordan Boucher bonuspoängen i förlängning. Det var Örebros andra raka seger över Linköping efter förlängning i höst - och i fjol vann man tre av fyra möten mot LHC. Snacka om spöke.