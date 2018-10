Örebro bröt dystra sviten mot Djurgården

Men poängräddaren Nordin Gerzic hade ingen koll på Örebros dystra statistik:

– Så pass, så länge alltså, satanâ?¦ Det var mer än jag visste. Ja du, då ska vi vara nöjda med oavgjort, säger ÖSK-kaptenen till TT, märkbart förvånad.

Örebro hade förlorat de sju senaste allsvenska matcherna mot Djurgården och dessutom blivit poänglöst i sex raka hemmamatcher mot Stockholmslaget. Men på söndagseftermiddagen, då ÖSK fyllde 110 år, och passade på att jubileumfira det i samband med matchen, spräckte alltså ÖSK den tunga sviten mot Djurgården.

TT: Men varför har ni haft så svårt för Djurgården?

– Inte en aning, nu när du säger det så har jag inte tänkt på det. Äh, Djurgården är väl ett bra lag, inte f-n vet jag. Hade som sagt ingen aning om det här.

Isaksson sjuk

Nordin Gerzics Örebro började piggt och skapade några farliga lägen - men överlistade inte Tommi Vaiho i gästernas mål i första halvleken. Vaiho som gjorde en stormatch i det mållösa derbyt mot AIK för en vecka sedan, tog alltså återigen plats i Djurgårdens mål då en krasslig Andreas Isaksson fick stanna hemma. Strax före pausvilan tryckte istället gästernas försvarare Niklas Gunnarsson iväg ett skott som styrdes via ÖSK:aren Filip Rogic och vidare in i mål efter en hörna. Och Djurgården jubilerade då med 2 500 mål i allsvenskan.

Men tidigt i andra halvleken var det Örebros tur att få till ett turligt mål som gick in via en motståndare. Nordin Gerzic tryckte iväg ett långskott som touchade ryggen på Djurgårdens mittback Markus Danielson och ändrade bana och gick vidare in i mål. -

– Kennedy (Igboananike) gör ett väldigt bra jobb och vinner bollen däruppe och så petar han den åt sidan och sen får jag hjälp av Danielsons rumpa och sen går den in i bortre. Jag siktade faktiskt där men fick förmodligen felträffa eftersom hans rumpa styrde den rätt bra i bortre, säger mittfältaren Gerzic och flinar.

Oavgjort i tredje raka

Det var ÖSK:s första mål hemma mot Djurgården sedan 2012 - men den gången ledde det inte till poäng för närkelaget. Det dröjde därmed 459 matchminuter för Örebro att få hål på Djurgården på Behrn arena.

ÖSK kom sedan undan med blotta förskräckelsen på slutet då Djurgården hade ett ribbskott och ett bortdömt mål.

– Det bortdömda var väl offside men ribbskottet kommer jag inte ihåg. Men ibland är det så, det är små marginaler, säger Gerzic.

Djurgården har nu kryssat tre matcher i följd och inte vunnit i allsvenskan sedan den 22 september borta mot Trelleborg.