Nye SHL-bossen: "Vill värna svenska modellen"

Nu ska Växjös ordförande under en övergångsperiod leda SHL och putsa det fläckade rykte som fått fansen att skandera "SHL hockeymördare" runt om i arenorna under hösten.

– Fokus har hamnat på bara SHL och Jörgen Lindgren. Jag hoppas att jag med lite annorlunda ledarskap och kanske lite öppnare attityd kan återskapa förtroendet, säger han.

Det var i måndags som beskedet kom att SHL petar Lindgren. I stället blir Växjös ordförande tillfällig vd tills en ny ansvarig rekryterats. Ett arbete som enligt styrelseordföranden Anders Källström beräknas ta fyra-sex månader.

Marchal sitter sedan tidigare i SHL:s styrelse och var därmed delaktig i beslutet att sparka Lindgren.

Putsar på fasaden

På en pressträff på onsdagen, där Marchal, Källström och sportchefen och nye vice vd:n Johan Hemlin deltog, visade trion upp sig. Inte mycket konkret framkom, det var mer en goodwillträff, en första del i att putsa fasaden.

Både Marchal och Anders Källström var försiktiga och sade sig vilja lyssna in med klubbar och supportrar hur SHL ska återskapa förtroendet.

– Vi måste blicka framåt och se till att vi har en klok dialog med våra 14 klubbar som i sin tur ska ha en klok dialog med sin publik och sina medlemmar. Det är en samverkan mellan oss och våra klubbar, sade Anders Källström.

"Ingen stängd liga"

Kritiken från de mest högljudda kritikerna har till stor del handlat om att SHL upplevs jobba för en stängd liga, både sportsligt och via den enorma ekonomiska skillnaden. SHL:s nya sexåriga tv-avtal ger de 14 klubbarna runt 40 miljoner kronor per säsong medan hockeyallsvenskans centrala avtal ger sina klubbar runt tre miljoner per säsong.

Men Marchal höll inte med om att det blivit svårare att gå upp sedan hans egen klubb tog steget 2011.

– Pengar är en aspekt, men det finns andra också. Vi har sagt att vi ska värna den svenska modellen. Vi (Växjö) är ju själva ett exempel på att man kan gå upp och gå hela vägen från ingenting till att vinna både serien och SM-guld. Vi ska inte ha en stängd liga.

Parallellt pågår Svenska ishockeyförbundets serieutredning där ansvarige Ola Lundberg lägger fram sitt förslag till förbundsstyrelsen den 23 november.