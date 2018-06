Ny förlust för jumbon Värnamo

IFK Värnamos kräftgång i superettan fortsätter. Nu kom lagets femte raka förlust efter 0-1 hemma mot Jönköpings Södra.

Bortalagets segermål skulle dröja till timmen var slagen. Målet kom efter ett inte så rådigt ingripande av hemmalagets målvakt Tobias Andersson.

J-Södras Alexander Jallow kom fram på högerkanten och lyfte in ett beskedligt inlägg som Andersson enkelt bara borde håvat in, men i stället gled bollen mellan händerna på honom och in till 1-0 för de grönklädda.

Läget för Värnamo ser prekärt ut, efter tolv spelade omgångar har laget bara samlat in fem poäng och har fyra poäng upp till den närmsta kvalplatsen som IK Frej förfogar över. J-Södra däremot kliver efter segern upp på 15 poäng och en nionde plats i tabellen.