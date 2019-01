Djurgårdenskaptenen kritisk mot domarna

Besvikelsen i Djurgården var tydlig efter förlusten mot Mora. Efter en mardrömsinledning, där Mora ägde matchen och hade en ledning med 3-0 i början av andra perioden, tog Djurgården över. I den andra halvan av matchen var det bara Djurgården som tokpressade Mora och var ytterst nära kvittering. Men det blev förlust och efter matchen var det en sammanbiten, men kritisk Jacob Josefsson som kom ut från omklädningsrummet.

Domarna var inte hans favorit denna kväll:

– De hade ett helt gäng utvisningar på oss i tredje perioden. De hakar när de kommer efter och man vill naturligtvis spela powerplay när man förtjänar det, säger Josefsson och fortsätter:

– Man missar målchanser på grund av detta, så klart. Men det kan vi inte tänka på nu. Matchen är över och vi får gå vidare till nästa.

När Moras center, Andrew Rowe, som gjorde tre mål denna kväll, får höra detta blir hans svar:

– I början av serien kände vi så i nästan varje match.

Bortaspöke

Samtidigt har du Djurgården drabbats av ett riktigt bortaspöke. Detta var lagets sjätte raka bortaförlust. Djurgården har inte vunnit på bortaplan sedan den 13 november mot Växjö.

– Jag vet, men samtidigt spelar vi bra även på bortaplan. I dag hade vi en dålig start de första fem minuterna och ägde sedan hela matchen. Synd att vi inte vann. Vi spelade också bra borta mot Rögle. Det är bara det sista som saknas. Så länge vi spelar bra och skapar chanser kommer det att lossna, säger Jacob Josefsson.

Viktigt för Mora

För Mora var det en viktig seger eftersom beskedet att bottenlagen Örebro och Timrå vunnit sina matcher kom strax före nedsläpp. Mora var tvingat att vinna för att hänga med i bottendraget.

– Jag vet inte om de andra i laget visste om det. Men jag såg resultatet och blev riktigt motiverad, berättar Moras Andrew Rowe, som gjorde tre mål i den här matchen.

Bland annat 4­-2-målet när Mora var riktigt illa ute i andra perioden. Ett mål där hans klubba gick av mitt i skottögonblicket vilket ställde Djurgårdens målvakt Adam Reiderborn.

– Precis när klubban gick sönder tänkte jag: "Oh, no!" Men pucken gick ju in ändå, berättar Andrew Rowe, som nu gjorde sitt första hattrick i SHL och är Moras bäste målskytt med elva mål.

– Visst är det roligt, men det är segern är ändå viktigare för hela laget som nu fick både självförtroende och ett momentum inför kommande matcher. Dessutom var det bra att vi kunde vinna trots de skador och sjukdomar som drabbat laget, säger Andrew Rowe.

En annan spelare i Mora, som fått upp farten efter landslagsspelet före jul, är Mathias Bromé, som nu gjorde två mål. Han har varit mycket självkritisk efter landslagsspelet.

– I det senaste matcherna har jag inte kommit upp till den nivå jag själv vill. Det är många som vill ha mitt jobb. Därför är det skönt att det gick bättre i dag, säger Bromé.