Messi tillbaka: "Omöjlig att stoppa"

Statistiken talar för sig själv. Lionel Messi har missat fem av Barcelonas ligamatcher, två av dem slutade med vinst och tre av dem med oavgjort resultat. I cupen fick argentinaren vila i första mötet med Celta Vigo i sextondelsfinalen - som också slutade oavgjort. I andra mötet startade Messi och smällde in två mål i vad som blev en storvinst.

Under landslagsuppehållet missade han Argentinas matcher. Mot Spanien resulterade det i en stentung 1-6-förlust. Tillbaka med klubblaget inledde 30-åringen helgens match mot Sevilla på bänken, och andalusierna säkrade en 2-0-ledning. Messi? Han kastades in efter en timmes spel och räddade Barcelonas obesegrade svit i ligan med ett sent kvitteringsmål, till 2-2.

"Helt unik"

– Han är ett världsunikum. Han är helt unik i fotbollshistorien, säger tränaren Ernesto Valverde inför Champions League-onsdagen.

Barcelona behöver alltså sin storstjärna, annars hackar maskineriet. Som tur är för "Barça" förväntas han att starta mot Roma.

– Han gör alla andra runt sig bättre, säger vänsterbacken Jordi Alba.

Roma får klara sig utan säsongens genombrottsspelare Cengiz Ünder. Han kan ersättas av Stephan El Shaarawy på högerflanken.

– Vi möter världens bästa spelare (Messi). Varje gång han rör bollen så kan något hända. Vi måste försöka stänga ner honom så mycket som möjligt, säger El Shaarawy.

Liverpooltrions målfest

I onsdagens andra kvartsfinal i Champions League ställs engelska seriesuveränen Manchester City mot konkurrenten Liverpool, som har sin alldeles egna vänsterfotade, tekniskt begåvade målkung: Mohamed Salah.

– När han är hundraprocentig och i sin zon så kan han klå vem som helst, säger Liverpools mittback Virgil van Dijk.

Mohamed Salah har tillsammans med anfallskumpanerna Sadio Mané och Roberto Firmino öst in 75 mål i samtliga tävlingar för Liverpool.

– Vi har mycket respekt för dem. Alla tre har gjort massor av mål och de har spelat fram till ännu fler, säger Citys mittfältare Ilkay Gündogan.