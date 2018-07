Målsnålt Göteborg vann efter utvisning

Det var två lag med vikande formkurvor som drabbade samman på Gamla Ullevi. IFK Göteborg med fem raka utan vinst och Örebro inte så mycket bättre.

Matchens förutsättningar ändrades i den 22:e minuten. Örebros Nordin Gerzic gick hårt in i en närkamp med IFK:s Tobias Hysén. I efterspelet tryckte han till Blåvitts Carl Starfelt med skallen och domare Martin Strömbergsson tvekade inte utan drog fram det röda kortet.

– Det var en riktigt ful tackling på Tobias. Den var inte ok. Jag gick dit för att skydda mina spelare och då skallade han mig i pannan, säger Carl Starfelt till C More.

Flipperkula

Bara några minuter senare kunde Giorgij Charaisjvili slå in 1-0 för Göteborg efter att bollen gått som en flipperkula mellan försvararna Daniel Björnkvist och Martin Lorentzon inne i Örebros straffområde.

Därefter kunde Örebro aldrig resa sig trots tappra försök att komma till avslut i andra halvleken. Närmast kom Filip Rogic med et skott inifrån straffområdet med knappt tio minuter kvar. Men Erik Dahlin i Blåvittmålet var med på noterna.

Trots övertaget hade IFK svårt att få till flera mål. Inbytte Elias Omarsson kunde peta in 2-0 på tilläggstid sedan två Örebrobackar kolliderat. Kanske är det symptomatiskt för Göteborgarna som haft problem med målskyttet. Bara två lag i serien har gjort färre mål än IFK, BP med 8 och Sirius med 13.

Brandskattas

Under sommaren har klubben brandskattats. Pontus Dahlberg har lämnat för Watford, Sebastian Eriksson har gått till grekiska ligan och Gustav Engvall till Belgien. Också Mix Diskerud ryktas vara på väg bort. Han var avstängd i matchen mot Örebro. Sportchefen Mats Gren har en tuff uppgift framför sig.

Transferfönstret öppnar den 15 augusti, bara timmar efter slutsignalen.

Publiksiffran 6 479 var för dagen inte mycket att skryta med även om det är semestertider och VM-bronsmatchen spelades på eftermiddagen.