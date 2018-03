Malmö fällde favoriten - klart för semifinal

Förra året skrällde Malmö mot Växjö i SM-kvartsfinalen i ishockey. Den här säsongen fick Frölunda lämna slutspelet tidigare än laget räknat med.

Den sjätte matchen, på bortaplan, var ett måste för Göteborgslaget. Då inledde Victor Olofsson och Simon Hjalmarsson med att dra på sig utvisningar i tät följd.

Malmö tackade för hjälpen, satte 1-0 i spel fem mot tre genom Erik Forssell och 2-0 i fem mot fyra genom Frederik Storm - på 38 sekunder.

– Kul. Mycket folk på läktarna och bra stämning. Jag har varit i bra form hela säsongen men nu börjar puckarna gå in också. Skönt, sade Storm till C More.

Mål i boxplay

När gästerna fick chansen i samma spelform senare i första perioden vände de ut och in på Malmöförsvaret men närmare än en stolpträff från Olofsson kom de inte. Första försöket i powerplay var ändå klart bättre än det andra för Frölunda. I början av andra perioden gjorde Axel Wemmenborn nämligen 3-0 för Malmö i boxplay.

– Vi hittar inte passningen som luckrar upp deras försvar. Vi måste byta sida och få attacken därifrån, sade Victor Olofsson, som gav Frölunda hopp med en reducering strax före den andra pausvilan, till C More.

Goda minnen

Bortalaget kom inte närmare än en ribbträff av Matt Donovan i tredje perioden. I stället avgjorde Johan Olofsson matchen när han tog vara på ett friläge och trädde 4-1-pucken mellan benen på målvakten Johan Gustafsson.

– Jag är tom, besviken, står här och skäms. Malmö har ett bra försvarsspel men det ska inte räcka, sade Frölundas tränare Roger Rönnberg till C More.

Max Friberg gjorde ett tröstmål vilket gav samma siffror i matchen som i kvartsfinalserien för Malmö, 4-2.

I semifinalen väntar ett nytt möte med grundseriesegraren Växjö. Malmö har goda minnen.