Lundqvists räddningar räckte inte för Rangers

Däremot tog Rangers ledningen och ledde halvvägs in i matchen med 2-0. Men inom loppet av två minuter hade Los Angeles kvitterat genom Dustin Brown och Ilja Kovaltjuk.

Kovaltjuk var även med i förarbetet till Kings ledningsmål i mitten av sista perioden. Ryssen tog in pucken i anfallszon och passade Adrian Kempe som skickade en hård puck längs isen som Lundqvist tvingades försöka styra bort. Pucken hamnade dock rätt på Trevor Lewis, som höll bort Jesper Fast och från nära håll petade in 3-2 för Los Angeles.

Rangers fick dock in en kvittering med fem minuter kvar. Efter ett högintensivt byte där New York snurrade friskt i anfallszon fick Ryan Spooner in pucken.

Matchen såg ut att gå till förlängning men med 54 sekunder kvar fick Alec Martinez in ett handledsskott bakom Lundqvist, och Los Angeles vann med 4-3. En välkommen seger för Los Angeles som inför matchen hade sex raka förluster.