Lindholm uppe i 200 NHL-poäng

Efter två mållösa perioder fick Calgary fart på nätandet en bit in i tredje. På returen av ett skott från Lindholm satte Sean Monahan 1-0. Och mindre än minuten senare bjöd Monahan tillbaka, genom att servera pucken så att svensken kunde dunka in 2-0.

– Jag har alltid vetat att jag kan göra många mål. Just nu går de in. De två senaste har kanske inte varit mina bästa skott, men de går in. Jag har bara försökt att skjuta så fort som möjligt, och det har varit nyckeln, säger Lindholm till journalister i omklädningsrummet efter matchen.

Med fyra minuter kvar reducerade Nazem Kadri för Toronto, men i matchens slutskede fastställde Michael Frolik segern i och med 3-1-målet.

Boden-sonen Elias Lindholm har spelat i NHL sedan 2013, då han som 18-åring med sitt första mål för Carolina blev den yngste svenske målskytten i ligans historia.