Lindahl: "Otroligt stolt över Fotbollsgalan"

Med bara dagar kvar till Fotbollsgalan förra året kom damlandslaget och förbundet överens om ett nytt landslagsavtal. Därmed undveks en planerad bojkott från spelarnas sida till följd av en av alla strider för större jämställdhet mellan dam- och herrspelare.

Inför måndagens gala finns det inga planer om att stå över. Hela laget, som slog England med 2-0 i Rotherham på söndagen, flyger hem till Stockholm för galan i Globen. Chelseamålvakten Hedvig Lindahl ser fram emot att komma dit.

"Har kommit otroligt långt"

– Ja, det måste jag säga. Och speciellt nu när jag har ett internationellt perspektiv och har sett lite andra galor, så tycker jag att Fotbollsgalan har kommit otroligt långt. Jag är otroligt stolt över Fotbollsgalan som den ser ut nu, säger Hedvig Lindahl.

– Det har inte varit så i alla tider, men jag får säga att Sverige har kommit långt när det kommer till symboliken i hur man prisar både dam- och herrspelare på ett jämlikt sätt. Det är jag väldigt stolt över. Vi kan vara ett internationellt föredöme.

Ett land som har saker att lära är England, säger hon.

– Det handlar om givna saker som språket man använder. Det finns de som går i det klaveret i England, vilket ingen riktigt noterar. Jag hörde någon som sade "and now to the main event" när de skulle prisa herrsidan. Man kan inte säga så, det skulle aldrig funka i Sverige. Jag blir ju galen när jag måste sitta på den där galan.

Kosovare Asllani, som tilldelades Diamantbollen i fjol, håller med om att de stora jämställdhetsproblemen finns på galor i andra länder. Ändå är hon inte särskilt exalterad över att ta sig till Globen på måndagen.

"Inget man längtar till"

– Äh, jag bryr mig inte så mycket. Men det är inte det man längtar till när året börjar. Målet är inte att vinna Diamantbollen, det är att vinna lagtitlar, säger Kosovare Asllani.

Vem som tar hem den finaste titeln på damsidan är svårare än på länge att gissa, säger både hon och Lindahl.

– Ja, absolut, det är många som har spelat på en hög nivå. Det finns nog flera stycken som skulle kunna få det i år, säger Asllani.

– Det är ingen som har prenumererat på den så som det var ett tag. I svensk damfotboll just nu är det många som är väldigt bra. Det är inget givet, det finns flera kandidater, säger Lindahl.

Även på herrsidan ser kampen om Guldbollen ut att vara jämn. Bland de hetaste kandidaterna på förhand syns Romas målvakt Robin Olsen, Manchester United-backen Victor Nilsson Lindelöf och Helsingborgs landslagskapten, fjolårsvinnaren Andreas Granqvist.