Konstmålet gav sen Sundsvallspoäng

IFK Norrköping gillar att vara spelförande. Det gör också vanligtvis Gif Sundsvall. Men utan viktiga spanjorduon David Batanero och Juanjo Ciercoles på mitten så hade Sundsvall svårt med den biten. Åtminstone under den första halvleken i det allsvenska mötet på NP3 arena i Sundsvall.

IFK Norrköping å andra sidan hade svårt med något annat - att utnyttja övertaget.

Chanser skapades en efter en men målet uteblev.

Och väl när det kom så var det med, minst sagt, en hel del flyt och Sundsvallsfötter.

"Mycket bättre"

Arnor Sigurdsson var påpasslig och rapp efter en nickrensad hörnspark när han fångade upp andrabollen och bröt in. Inspelet gick på både en och två Sundsvallsben, och en målvakt på vägen, innan det gick hela vägen in i mål för ett ledningsmål för bortalaget. Olyckligast av alla hemmaspelare, och sist på bollen, var mittbacken David Myrestam.

– Överlag är vi klart mycket bättre än vad de är. Det är lite chanser man kanske skulle fått lite mer utdelning på, säger Simon Thern, som hade en rad skottförsök med blandad farlighet under matchen, till C More i pausen.

– Vi ska våga lite mer och spela lite mer, säger Maic Sema, Sundsvall, till C More.

Sema skulle också ge hemmalaget en kvittering en bit in i andra halvleken. Eller det verkade åtminstone så. Hans förvaltande av Isak Petterssons målvaktsretur avvinkades dock för offside.

Bergkamp-vibbar

Det skulle dock bli kvitterat till slut. Och som det skulle bli kvitterat i den 82:a minuten.

Ur mer eller mindre tomma intet hittade en långboll från Carlos Gracia upp mot Linus Hallenius. Oavsett om Filip Dagerstål som hade markeringsansvaret borde ha bedömt den bättre så var mottagningen från Sundsvallskaptenen ett konstmuseikompatibelt verk som gav Dennis Bergkamp-vibbar.

Genom den fick Hallenius med sig bollen mitt i sin snurrande vändning, och följde upp med ett kyligt kvitteringavslut.

Och det räckte till 1-1 och en ny poäng för Sundsvall, även om de fick avsluta matchen utan Pol Moreno som fick syna det röda kortet på övertid. Drömmålet innebar också ett nytt poängtapp för tabelltrean Norrköping i toppstriden.