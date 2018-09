Klassmål när Färjestad besegrade HV71

Färjestad är av många tippade att bli ett lag att räkna med denna SHL-säsong. I premiären hemma mot HV71 gav Karlstadlaget en tidig indikation på att så kan bli fallet.

Första perioden slutade mållös och 0-0 stod sig även långt in i andra perioden. Men 16 minuter in i mittperioden kom det första målet - och det var ett vackert sådant. Joakim Nygård avancerade i mittzon och vände ut och in på Mikko Lehtonen innan han droppassade bak till Alexander Johansson, som i sin tur passade snett bakåt till Johan Ryno. Ett direktskott senare och Färjestad hade tagit ledningen med 1-0.

– Helt fantastiskt förarbete av Nygård som snurrar upp i mittzon. Egentligen går jag bara på en retur för jag tror inte att "Alex" ser mig men han slår en helt underbar passning så att det är bara att dra till den, säger Ryno till C More.

– Bästa passen jag har fått tror jag, fortsätter han.

Mikael Wikstrand ökade på ledningen halvvägs in i sista perioden. Den svenska OS- och VM-backen fick pucken på blålinjen i numerärt överläge, skottfintade ner försvararen, och avlossade pucken i nät.

Mattias Tedenby gav matchen spänning när han reducerade till 2-1 med fem minuter kvar. Strax efteråt sköt HV:s Christoffer Persson i stolpen men bortlaget lyckades inte få in ytterligare en puck. I stället fastställe Jesper Olofsson slutresultatet till 3-1.