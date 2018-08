Kittel valde Well Done till VM

"Hon har gjort en helt fantastisk säsong", säger Kittel till Svenska ridsportförbundet.

Kittel har varit nominerad till VM-truppen med två hästar, Well Done och OS-hästen Deja.

"Det är verkligen ett lyxproblem att ha två så bra hästar. Det har varit jättesvårt att välja. Båda har gjort en jättebra säsong", säger han.

Medan Deja har gått mästerskap och världscupfinaler är Well Done grönare i stora sammanhang. Stoet gjorde sin första internationella start 2017 men har gjort kometkarriär. Under 2018 har ekipaget konstant presterat över 74 procent i Grand Prix med ett personbästa på 75,804. I kür ligger personbästa på 78,950 procent. Kittel och Well Done var också starkt bidragande till svenska lagets totalseger i dressyrens Nations Cup.

"Det passar utmärkt för "Welli" att göra ett mästerskap utomhus nu. Hon är fortfarande lite känslig inomhus och därför satsar jag hellre på Deja till världscupens inomhussäsong", menar Kittel.

VM går i amerikanska Tryon mellan den 11 och den 23 september.