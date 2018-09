Kihlström tog ny derbyseger

Det var en mycket speciell seger för Kihlström som vunnit derbyt med både pappa Maharajah (2009) och morfar From Above (2002).

– Ja, det här var verkligen något extra. Samtliga tre hästar är ju uppfödda av Margareta Wallenius Kleberg och Travkompaniet äger ju både Maharajah och Whoâ??s Who, sade Kihlström.

Örjan har haft problem med sin rygg på sistone och inte kunnat köra den senaste veckan. Han missade ett par V75-lopp i lördags men det var på grund av strul med flyget. Nu var han klar för derbyfinal och det var aldrig något snack.

"Enormt fin"

Tempot var grymt i täten med Mellby Fire och Transcendence som täthästar i 1.11,5-tempo.

När det återstod ett drygt varv valde Kihlström att attackera i tredjespår med Whoâ??s Who. Och redan 700 meter från mål satt ekipaget i spets. Försprånget drygades ut och segern blev väldigt enkel.

Kihlström hade dessutom gott om krafter kvar i sina tömmar.

– Det var kanske lite väl tidigt att gå på i tredjespår men tempot hade varit högt och jag litade på min häst. Whoâ??s Who kändes enormt fin hela loppet. Han är väldigt stark och påminner en del om både Maharajah och From Above som jag vunnit derbyt med tidigare, sade Kihlström.

Chianti med Björn Goop i sulkyn spurtade in som tvåa och var nöjd med sin placering.

Trea blev Son of God, körd av Johan Untersteiner och tränad av Daniel Redén.

Untersteiner dominerade Derbystoet

I Derbystoet dominerade Peter Untersteiner. Han hade kvalat in hela fem hästar och tog platserna 1-2-4.

Peter vann själv med Run Chica Run som ledde varje meter av loppet. Det var stoets första stora klassiska seger som belönades med en miljon kronor.

– På förhand hoppades jag på ledning runt om och så blev det. Min häst var lugn i dag och då var segermöjligheten god. Sedan var det en skön känsla att se Europhile Am följa med som tvåa och Global Upper Style spurta in som fyra. En toppdag för hela stallet som har en väldigt fin bredd, sade Peter Untersteiner.