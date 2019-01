Jumbon pressade Ystads IF i omstarten

– Det är först och främst poängen som är viktigast i omstarten. Det var okej framåt men vi chansade lite för mycket bakåt. Vi ska inte släppa in 29 bollar i en sådan här match, säger Ystads Jonathan Svensson till C More.

Matchen var mycket jämn och AIK hade ledningen i halvtid med 14-13. Från mitten av andra halvlek tog hemmalaget kommandot och hade sedan aldrig mindre än två måls ledning - förrän i sista minuten då AIK gick till 29-30. Men Ystads Ludvig Hallbäck kunde med elva sekunder kvar av matchen göra 31-29.

Bröderna Ludvig och Anton Hallbäck gjorde vardera sex mål för Ystad. Landslagsstjärnan Kim Andersson satte fem. AIK hade två sjumålsskyttar i Philip Jonsson och Troels Vejby Jørgensen.

Ystads IF gick om Malmö, upp på tredje plats, men med en mer match spelad. Tabelltvåan IFK Skövde besegrade Önnered med 34-26 och är nu fem poäng efter serieledaren IFK Kristianstad, som dock har en match mindre spelad. Sävehof, femma i tabellen just nu, slog HIF Karlskrona med hela 35-19.