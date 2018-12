Jacobsen: "Kommer att spela jättetufft"

I natt kom beskedet att den svenska landslagsledningen skriver in Sävehofs mittnia Elin Hallagård i EM-truppen. Detta som en säkerhetsåtgärd eftersom försvarsgeneralen Sabina Jacobsen dras med en lårskada och inte spelade de sista 40 minuterna mot Polen i tisdagens avslutning av det första gruppspelet.

Jacobsen själv gav dock under gårdagen beskedet att hon är säker på spel när Sverige i kväll tar sig an Montenegro i första matchen av mellanrundan i Hall XXL i Nantes. Balkanlaget som Blågult förlorade mot i två raka matcher under uppladdningen till mästerskapet och även tränade med inför avresan till Frankrike.

"Dödarinställning"

– Man ska komma ihåg att det Montenegro vi mötte i träningsmatcherna inte var lika aggressivt som de kommer att vara nu. De kommer att ha en "dödarinställning." Vinner de inte är de i princip utan chans, säger Sabina Jacobsen.

Montenegro är det enda laget som har noll poäng med sig till mellanrundans grupp 1. Kvartetten Sverige, Danmark, Frankrike och Serbien står alla på två poäng medan Ryssland är den enda nationen med maximala fyra poäng.

– Vinner vi den här matchen känns det som att vi har alla chanser, säger Jacobsen om utsikterna att nå en av de två semifinalplatserna i gruppen.

Mot Polen valde Jacobsen - i ett läge där Sverige hade ett grepp om matchen - att gå av i slutet av första halvlek för att inte ta några risker med sin skada. Frågan är hur Jacobsen agerar mot Montenegro om hon återigen får skadekänningar.

– Det är jättesvårt att säga. Det beror ju helt på vad som händer, hur mycket eller vad som känns. Det kan jag inte svara på. Det är inte bara mitt beslut utan det är även sjukgymnasterna som tar ett beslut, säger 29-åringen.

Ett "kraftpaket"

Montenegro, som tränas av den tidigare svenske förbundskaptenen Per Johansson, går hårt på sin startspelare och de starkast lysande stjärnorna är vänsternian Durdina Jaukovic (21 mål i EM) och högersexan Jovanka Radicevic (14 mål). Duon svarade för 34 av Montenegros 62 mål i träningsmatcherna mot Sverige.

– Jaukovic är jätteduktig, ett kraftpaket. Man såg ju i träningsmatcherna att vi hade lite problem med henne, men det ska vi inte ha nu, säger Sabina Jacobsen.

Högersexan Mathilda Lundström, som inte har spelat i EM, skrivs ut ur truppen när Elin Hallagård tar plats. Hallagård ansluter till landslaget i dag. Lundström blir kvar i Nantes och kan skrivas in i truppen igen.