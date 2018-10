Hurtig räddade kryss för Linköping

Linköping har inte haft någon särdeles rolig säsong som regerande svenska mästare. Inför de sista två omgångarna hade laget ingen möjlighet att bli bättre än femma, och i Champions League-åttondelsfinalen har Linköping 0-2 att försöka vända på borta mot Paris Saint-Germain.

Men Olof Unogård - lagets tredje tränare i år - hade målsättningen klar inför den allsvenska avslutningen.

– Vi vill gärna åka dit (Paris) med två vinster för att få med oss en bra känsla, sade Unogård till Corren inför bortamötet med Djurgården.

Men så kommer det inte att bli. Lina Hurtig gav Linköping ledningen efter knappt 20 minuter, men sedan tog hemmalaget och Julia Spetsmark över. Spetsmark spelade fram till Michelle Wörners kvittering i den 22:a minuten och kontrade själv in ledningsmålet i den 66:e. Där och då hotade Djurgården - som säkrat kontraktet - just Linköping i tabellen, men Hurtig nickade in 2-2 i 86:e minuten. På tilläggstid kunde Linköping ändå fått med sig tre poäng, men Filippa Angeldals kanon träffade ribban.