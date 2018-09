Hattrick och drömmål av Islamovic

Klockan hade tickat fram till matchminut 49 när publiken på Jämtkraft arena bjöds på det osannolika målet.

Från egen planhalva, någon meter in i mittcirkeln, avlossade han ett långskott som - med benägen assistans från en kraftig medvind - gick över gästernas målvakt Nikola Petric och in precis under ribban.

– Tio sekunder innan tittade jag mot deras målvakt och såg att han stod långt ute. Då bestämde jag mig för att skjuta om jag får bollen. Det är första gången jag gör ett sånt mål, sade Islamovic till C More.

En fullträff som säkert kan bli årets mål i allsvenskan.

Det betydde 2-0 och då hade Islamovic redan skjutit ledningsmålet med ett vänsterskott i 18:e minuten sedan trollgubben Hosam Aiesh snirklat sig igenom BP-försvaret och spelat fram.

Islamovic, som nu är uppe i sju mål, fullbordade sitt hattrick i 58:e minuten när han nickade in returen efter Aiesh ribbskott.

– Jag har inte gjort ett hattrick sedan ungdomsåren, sade han.

Eftersom både Hammarby och Malmö FF förlorade innebar trepoängaren att Östersund minskade avståndet till fem poäng till en Europaplats.

Brommapojkarna kunde tröstmåla genom Philip Hellqvist, men missade chansen att avancera från sin kvalplats.