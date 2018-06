Hanson med i toppen i Österrike

Peter Hanson imponerande under den tredje rundan av Europatourtävlingen i golf i Atzenbrugg, Österrike, och ligger på delad tredje plats inför avslutningen.

40-åringen, som tävlat sparsamt under året på grund av skadeproblem, avancerade tio placeringar i resultatlistan efter att ha gått på tre under par, 69 slag, under lördagen. Även Oscar Stark, tre under par, och Oscar Lengdén, ett under, spelade bra och återfinns båda ett slag bakom Hanson på delad elfte plats.

För svenskarna är det däremot en bra bit upp till finländske ledaren Mikko Korhonen som gick den tredje rundan på fyra under par och totalt är 13 under. Inför söndagens fjärde och sista runda leder Korhonen med fem slag före Justin Walters, Sydafrika.