H65 Höör upp i ensam serieledning

H65 Höör har tagit klivet upp i ensam serieledning i damernas handbollsliga, SHE. Under fredagen besegrades Kristianstad med 36-20. Stor segerorganisatör var Mikaela Mässing som sköt hela 15 mål i matchen. Elva matcher in på säsongen är H65 Höör därmed fortsatt obesegrat.(TT)