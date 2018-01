Guidetti i blickfånget för Alavés

John Guidetti har presenterat sig på allvar för Alavéspubliken. I hemmamötet med Leganés låg han bakom båda hemmalagets mål. Det första efter att ha stångat sig fram på högerkanten och spelat in bollen till anfallskollegan Munir el Haddadi, som kunde rulla in 1-0 i öppet mål. 2-0 kom bara några minuter senare, när Alfonso Pedraza slog in en retur från ett Guidettiskott.

Svensken skulle även hamna i ett mindre önskat blickfång, när han en kvart från slutet orsakade en straff, efter att linjedomaren bedömt att ett Leganésskott träffat Guidettis arm - och inte bröst som Guidetti själv tydligt menade.

När han byttes ut strax därefter var det dock till stående ovationer från Alavésfansen - som trots det skulle få avsluta förmiddagen besvikna. Minuter från slutet blev Rodrigo Ely utvisad. Och kort därpå hittade också Leganés en kvittering.

Vid slutsignal var det många burop mot domaren, och John Guidetti, som från bänken ville ta ett eget snack med rättskiparna, fick fösas ner i spelargången av assisterande tränare.