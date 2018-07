Ghoddos sköt segern till Östersund

Det fotbollsallsvenska laget Östersund har blivit brandskattat bland annat på succétränaren Graham Potter och den landslagsmeriterade yttern Ken Sema.

Ett annat ihärdigt rykte är att klubbens iranske VM-spelare Saman Ghoddos ska försvinna, men ännu är han rödsvart.

Och han var starkt bidragande till att Östersund vann hemma i förkrossande stil mot Trelleborg med 4-1.

"Inte min signatur"

Först prickade han in en frispark och snabbt därefter var han påpassligt framme och petade in Hosam Aieshs inspel.

– Frisparkar har inte varit min signatur den här säsongen, men jag är nöjd med det. Och sedan inspelet från Hosam gick lite snabbt det var bara att sätta dit foten, säger han till C More.

Då var bara 13 matchminuter avverkade och hans dubbla mål betydde en 3-0-ledning till Östersund efter att Curtis Edwards fixat ledningen efter fem minuter.

Sedan spelade Ghoddos också fram Jamie Hopcutt till 4-0. Felix Hörberg ordnade sedan en reducering för skåningarna med ett fint skott.

– Det var en aggressiv halvlek från vår sida och vi ska försöka fortsätta med det i den andra halvleken, det blir svårt, men vi är nöjda med fyra mål. Men inte lika nöjda med målet vi släppte in i halvleken, säger Ghoddos.

"Mentala spela in"

Men frenesin kom av sig något och den andra halvleken blev mållös.

– Vi försökte att komma till samma lägen, men det mentala kanske spelade in. Vi leder med 4-1 och då vill man inte bjuda in dem, vi tog det save bakåt, säger Östersunds Dennis Widgren till C More.

De tre poängen innebär att Östersund kliver upp på 24 poäng i tabellen. Förlusten var Trelleborgs åttonde den här säsongen och har på 14 omgångar spelat in tolv poäng.