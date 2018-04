Galet slut när Giffarna och MFF kryssade

Fredagen den trettonde sägs vara olyckans och oturens dag. För Gif Sundsvall och Malmö FF stämde det delvis på Idrottsparken i Sundsvall.

När Gif Sundsvall fick in 1-0-målet i den 76:e matchminuten så var det efter ett allt annat än rakt skott. Högerbacken Jonathan Tamimi sköt bollen i nät via studs på två försvarande MFF-spelare och det räknades som ett självmål.

Bortdömt mål

Ett turligt mål som däremot var rättvist. Gif Sundsvall var spelförande i den första halvleken och hade dessutom en boll i nät då mittbacken Carlos Gracia nickade in 1-0 på en offensiv frispark. Men huvuddomaren Peter Eriksson hade valt att blåsa av målet för offside, ett omdiskuterat beslut sett till tv-bilderna där Gracia såg ut att ligga i linje med MFF:s backlinje.

1-0-målet kom alltså i stället med kvarten kvar, och tre ytterligare fullträffar skulle bli matchens faktum innan den var över.

Malmös Carlos Strandberg nickade in 1-1 mindre än minuten efter hemmalagets ledningsmål. Inbytte Alexander Jeremejeff placerade vackert dit 2-1 för MFF sju minuter senare innan Giffarnas högerytter Maic Sema glidtacklade in 2-2-målet i 87:e.

– Fan, i den här matchen är vi bra. Vi ger inte upp och fajtar in i det sista. Vi hittar ytorna och lyckas spela oss ur deras press. Vi har en tro på oss själva, sade Maic Sema till C More.

Dubbla MFF-skador

– Det var skönt för stunden men nu är det piss. Jag tycker inte Sundsvall skapar så mycket i den första halvleken. Men man får väl ändå säga att det är rättvist med tanke på hur det såg ut, sade Alexander Jeremejeff till C More.

Förutom poängtappet mot ett, enligt många, förmodat allsvenskt bottenlag så fick MFF även se två av sina nyförvärv utgå mot Sundsvall. Innermittfältaren Fouad Bachirou klev av med en lårskada efter en halvtimme och vänsteryttern Arnór Traustason med en tåskada i halvtid.

2-2-matchen var båda lagens andra raka oavgjorda match, Gif Sundsvall efter 0-0 hemma mot Örebro i premiären och Malmö FF efter 1-1 hemma mot AIK i början av veckan och 2-1-seger borta mot Elfsborg i seriepremiären.