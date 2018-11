Fredricson felfri på All In i Madrid

Fredricson tog OS-silver 2016 och EM-guldet året därpå med valacken, men något VM tidigare i höstas blev det inte. All In ansågs inte var i form nog för att gå de krävande hoppningarna i North Carolina. I stället satsade Fredricson på Christian K och ingick i det svenska silverlaget i laghoppningen.

Under hösten har All In långsamt matchats fram och var tillbaka i en av de lägre klasserna i Verona för en månad sedan.

Helgens världscuptävling avgörs på söndag och Fredricson har med sig All In, Catch Me Not och Christian K till den spanska huvudstaden.

All In gick 1,45-klassen utan rivningar. Tiden räckte till tolfte plats. Henrik von Eckermann fick sex fel med Mary Lou och Irma Karlsson hade ett nedslag med Chacco Stara.

Tävlingen vanns av italienaren Luca Maria Moneta.

Senare i kväll rider Fredricson Catch Me Not på 1,55-hinder. Karlsson hoppar Ida van de Bisschop medan von Eckermann startar på Que Bueno de Hus.