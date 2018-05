Fotbollsvärlden stöttar Ferguson

Enligt ett uttalande från Manchester United ska operationen vara lyckad men Ferguson behöver intensivvård den närmaste tiden.

76-årige Sir Alex Ferguson var manager för Manchester United mellan 1986 och 2013 och förde Manchester United till totalt 49 titlar, varav 13 ligatitlar.

– Det är tragiskt, säger Evertons manager Sam Allardyce, en gammal vän till Ferguson, efter 1-1-matchen i Premier League mot Southampton, enligt AFP.

– Jag hoppas att han snart är helt återställd.

– Jag hade bara hört rykten tidigare. Jag hoppades att de i inte skulle vara sanna. Jag önskar honom allt gott, säger Southamptons manager Mark Hughes.

Hyllningar från stjärnorna

David Beckham är en av många tidigare Unitedspelare som hyllat Ferguson på sociala medier. På Instagram, med en bild på sig själv som ung tillsammans med Ferguson, skriver Beckham: "Fortsätt att kämpa Boss... Skickar böner och kärlek till Cathy och hela familjen x @manchesterunited".

Den tidigare Unitedanfallaren Wayne Rooney twittrar: "Krya på dig snart Boss. Tankarna är med hela familjen i denna sorgliga stund. #AlexFerguson."

Den portugisiske världsstjärnan Cristiano Ronaldo skriver på Instagram, tillsammans med en bild på sig och Ferguson: "Alla mina tankar och böner är med dig, min kära vän. Var stark, Boss!".

"Var stark"

Förre United-svensken Bojan Djordjic har även han lagt ut en bild på sig själv och Alex Ferguson och skriver: "Bli frisk snart, THE ONE AND ONLY GAFFER!!!".

Danske tidigare stjärnmålvakten Peter Schmeichel twittrar, med flera bedjande emojier: "Snälla. Var stark. Vinn denna."

Michael Carrick, nuvarande mittfältare i United, säger att han är "helt förstörd".

Och stödet har fortsatt utanför klubben. Manchester Citys lagkapten Vincent Kompany hälsar "Ge inte upp Sir Alex. Tankarna är med familjen och de närmaste". Arsenal twittrar från klubbens konto: "Vi tänker alla på dig, Sir Alex". Även Chelsea och andra klubbar skickar hälsningar.

Hyllade Wenger

Även utanför fotbollsvärlden hyllas Alex Ferguson. Skottlands regeringschef Nicola Sturgeon twittrar "Mina tankar är med Alex Ferguson och hans familj - önskar honom fullt och snabbt tillfrisknande".

Ferguson slutade som manager för United för fem år sedan. Han hade planer på att sluta redan efter säsongen 2001/02 men ändrade sig efter att ha pratat med hustrun Cathy och familjen, enligt nyhetsbyrån AFP som summerar hans karriär.

För bara en vecka sedan var han tillbaka på Old Trafford för ett jippo för tidigare Arsenalrivalen Arsene Wenger.

Innan han kom till Old Trafford hade Ferguson framgångar som manager för Aberdeen och hjälpte till att bryta Glasgowgiganterna Celtic och Rangers' Old Firms dominans inom skottisk fotboll. Han var själv tidigare anfallare i Rangers.

Historien upprepade sig på Old Trafford, där hans United-lag bröt Liverpools dominans med höjdpunkten 1999 då laget tog en trippel med seger i Premier League, Champions League och FA-Cupen under samma säsong.

Totalt var Ferguson på Old Trafford i 27 år. Sedan han slutade har United hunnit ha tre managers på fem år.