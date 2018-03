Fördel Leksand efter sen seger

Leksand har ledningen i playoff-serien mot Oskarshamn, där vinnaren går vidare till direktkval till SHL. Leksand vann det första mötet på hemmais med 5-4, efter att Daniel Pietta avgjort i sudden death.

Under ordinarie tid var det en svängig match där Leksand bland annat tappade en tvåmålsledning till 4-4 sent i sista perioden. Väl i förlängning krävdes det en utvisning på Oskarshamns Patrik Parkkonen, och därmed numerärt överläge, innan Daniel Pietta kunde dundra in ett slagskott i krysset och vinna matchen till hemmapublikens glädje.

– Jag visste inte att jag kunde skjuta så. Jag hade lite tur, vanligtvis passar jag pucken, sade en något förvånad Pietta till C More.

Matchserien avgörs i bäst av tre matcher. Nu väntar en retur i Oskarshamn.

– Alla är förbannade och besvikna nu. Men vi har inte förlorat något än. Hemma är jag säker på att vi vinner, sade Oskarshamns tränare Björn Hellkvist.