Flera stjärnor på Anderssons andra begravning

En andra begravningsceremoni hölls under fredagen i Trollhättan för brottarlegendaren Frank Andersson som gick bort den 9 september.

Bland de som hedrade Andersson under ceremonin fanns artisten Jessica Andersson som sjöng Frank Sinatras "My way" och Dogge Doggelito som rappade sin egen Latin Kings-låt "Borta i tankar".

Kistan stod på en brottarmatta från Anderssons moderklubb Trollhättans Atletklubb i Trollhättan kyrka. Förutom flera nära familjemedlemmar fanns den tidigare brottaren Tomas Johansson, fotbollsprofilen Håkan Mild och ex-boxaren George Scott bland gästerna i Frank Anderssons uppväxtstad.

På grund av en tvist i Anderssons familj, som har olika uppfattningar om var han ville begravas, hölls två ceremonier. Tidigare i veckan hölls en begravning på Skogskyrkogården i Stockholm.