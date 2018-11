Fler återbud till kortbane-VM

Det kommer att bli en liten svensk trupp till kortbane-VM. Tre av fem förhandsnominerade simmare har hoppat av. De som just nu är klara är Victor Johansson och Erik Persson samt Michelle Coleman som klarat kvalgränsen på 200 meter fritt tidigare i höst.

– Jag förstår att Sophie och Louise tackat nej, med tanke på att de är baserade i USA och att de prioriterar långbana, säger förbundskapten Ulrika Sandmark.

Fler kan dock tillkomma under kortbane-SM som startade i Stockholm på onsdagen. Ingen kvalade dock in under första dagen.

Mest imponerade redan VM-klara Erik Persson som vann 200 meter bröstsim med nästan fem sekunders marginal och slog mästerskapsrekord med 2.04,96. Tiden var 1,13 över hans eget svenska rekord.

– Jag tycker det var bra med tanke på att det var första riktiga 200-metersloppet sedan EM i somras, sade han.

Målet i VM är att gå under egna svenska rekordet.

– Sedan är det många som kan simma väldigt fort där, man har sett nu på världscupen att det varit väldig hög klass på bröstsimmet. Det är hård konkurrens, men simmar jag på personligt rekord ska en final vara inom räckhåll, sade Persson, vars SM-tid placerar honom på tolfte plats i världen hittills under säsongen.