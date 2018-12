Färjestad upp i topp

Det var upplagt för hockeyfest när seriens två bästa lag möttes i Karlstad. Men matchen bjöd på mer kamp och missade chanser än skönspel och publikfriande spel. Att en serieledning fanns i potten för det vinnande laget fick publiken mest ana sig till. Gustav Rydahls 1-0-mål i första perioden skulle stå sig matchen ut.

När Jens Westins skottpassning hittade Rydahl, som fångade upp pucken med skridskon och fick öppet mål hade det gått 12.36 av första perioden.

– Jag fick ett pass och det var ganska tomt framför mål och jag försökte vänta in läget där framme, sade Westin till C More.

Krigarinsats

1-0 till Färjestad och Luleå började jaga en kvittering. Eller?

Nog för att gästerna försökte, men skotten var lama, gick långt utanför eller nådde inte ens fram till Markus Svensson i Färjestadsmålet. Eller så kunde Svensson relativt enkelt rädda de 27 skotten. Svettigaste räddningen kom någon minut in i matchen, när Fredrik Styrman sköt, var helt fri från ett par meters håll.

– Vi gör en jäkla bra krigarinsats tycker jag, det är en tuff match. Det är skönt att vi får tre poäng i dag. Vi är ganska kalla framför eget mål och tvingar dem att skjuta från fel vinkel, sade Markus Svensson till C More.

Inte för att Joel Lassinantti i Luleås mål hade så mycket svårare att freda sitt mål. Färjestad var inte bara kalla framför eget mål, de var lika svala i anfallszonen.

"Otroligt besviken"

Luleå gick in i tredje perioden med full fart, men den riktiga anstormningen kom aldrig, inte ens när Lassinantti med nästan två minuter kvar att spela lämnade kassen tom.

– Jag är otrolig besviken att vi inte får med oss några poäng från den här matchen, sade Luleås assisterande coach Henrik Stridh.

– Vi trummar på och tycker vi har chansen att vinna, men så är det ibland. Vi skulle kanske skjuta mer snarare än att söka en extra passning.

Färjestad tog i och med segern över serieledningen från Luleå, men Markus Svensson, som för andra gången i vinter höll nollan, tar tabellplaceringen med ro.

– Det är skoj att vara serieledare, men det är efter 52 omgångar som det är relevant.