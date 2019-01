Emery och Sarri under press inför derbyt

Fransmannen, världsmästare 1998 och en viktig medlem i Arsène Wengers första mästarbygge i Arsenal, går hårt åt klubben i en intervju i Daily Mirror.

Petit är inte ensam om att ifrågasätta vad Arsenal vill och hur det står till. Han ser lördagskvällens derby mot Chelsea på Emirates som en match som måste vinnas.

Samtidigt ger Emery besked om att han inte får loss pengar till spelarköp under transferfönstret i januari, trots att klubben är en av världens rikaste och i stort behov av försvarsspelare. Defensivt läcker laget och tre förluster på de senaste sex veckorna har på nytt satt fingret på lagets svagheter.

Provocerar Özil

Dessutom är mittfältsstjärnorna Aaron Ramsey och Mesut Özil i fokus. Ramsey uppges vara överens med Juventus om en övergång i sommar och Özil fanns inte ens med i truppen mot West Ham förra helgen. Emery kräver betydligt mer av tysken, klubbens bäst betalde spelare med en veckolön på närmare fyra miljoner kronor.

– Ibland måste man provocera spelare. Från den friktionen kan man få ut mer av dem, något från insidan, ambition. Som manager måste man vara försiktig, för det kan förstöra en relation, men jag försöker alltid få ut mer, individuellt och kollektivt. Till slut är det alltid så att spelarens kvalitéer ska gynna laget och att göra andra spelare bättre, säger Emery till Sky Sports om situationen med Özil.

Emery påpekar att han jobbar långsiktigt och har klubbledningens uppbackning.

– Tanken är att föra Arsenal tillbaka till där klubben hör hemma, men det tar tid. Det här är kanske första gången jag känner att jag har stöd att bygga om laget från grunden.

Higuain på ingång

Hans arbete skulle underlättas om Arsenal kvalar in till Champions League där de stora inkomsterna finns. Just nu är avståndet upp till fjärdeplacerade Chelsea sex poäng - och Manchester United kommer starkt bakifrån sedan klubben slutligen gjorde sig av med José Mourinho.

Maurizio Sarri i Chelsea har precis som Emery kravet på sig att nå Champions League, men till skillnad från sin kollega får han förstärka.

Anfallaren Gonzalo Higuain uppges vara på väg in på lån från Milan dit han under säsongen varit utlånad från Juventus. Sarri och Higuain hade ett mycket framgångsrikt samarbete under tiden i Napoli.

Pogba hyllar Solskjær

Under Ole Gunnar Solskjærs ledning har Manchester United fem raka segrar i ligan och står på samma poäng (41) som Arsenal. Norrmannens förmåga att på kort tid få laget att fungera imponerar på Paul Pogba.

– Sättet vi spelar på innebär att vi har bollen mer, vi vet mer när vi ska attackera och hur vi ska göra det. Det finns ett större mönster och mer struktur i vårt spel.

– Det gör det lättare för alla, säger den franske landslagsmittfältaren till Sky Sports.