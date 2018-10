Efter första vinsten - Rögle förlorade igen

I matchen mot Örebro i den senaste omgången, den sjunde i ordningen, kom Rögles första seger. Frågan var om de kunde fortsätta på den inslagna vägen mot Luleå.

Det började däremot inget vidare för gästerna. Redan efter fyra minuter nådde en lång, svepande backhandpassning från Austin Farley fram till Daniel Sondell som sköt in 1-0 vid den bortre stolpen.

Niklas Olausson ökade i den andra perioden på till 2-0. I ett tvåmålsunderläge i matchens slutskede tog Rögle ut målvakten för att forcera framåt. Något som i stället resulterade i att Luleåveteranen Johan Harju satte 3-0 i öppen bur.

Joel Lassinantti i Luleås mål såg länge ut att få hålla nollan, men med mindre än minuten kvar reducerade Ted Brithén för Rögle.

Matchen slutade 3-1 och Rögle fortsätter ha förtvivlat svårt att göra mål. På åtta matcher har det bara blivit tio stycken och Skånelaget är sist i tabellen med fyra poäng.

– VI har ett spelsätt som ska rendera i många målchanser, men tyvärr får vi inte in puckarna framför mål. Det är lite för mycket skott på täckande och det måste vi bli bättre på, säger Brithén till C More efter matchen.