Effektivt Sundsvall avfärdade Göteborg

Göteborg har under den allsvenska våren haft svårt med målchansskapandet framåt. Bortamötet med Sundsvall, där framförallt slutet av den första halvleken stod ut, visade ett Göteborg som kändes farligare i offensivt straffområde än vad de gjort på länge.

Nu var i stället effektiviteten ett bekymmer.

Giorgij Charaisjvili prickade stolpen med sin fräcka och hårda frispark från snäv vinkel. Sebastian Ohlsson fick en Sundsvallsfot i ansiktet i stället för sitt huvud på bollen i ett bra läge (utan domargehör). Och Tobias Hysén träffade inte målet när han påpassligt hittat yta för en ostörd nick när Sundsvalls straffområde var överbelastat med änglar.

"Ett bra skott"

Hemmalaget Sundsvall däremot - de hade desto fler marginaler på sin sida.

Först när Romain Gall testade efter en fiffig och kort frisparksvariant. Skottet var välriktat, men såg inte allt för otagbart ut för Pontus Dahlberg i Göteborgsmålet, som fick se bollen smita in under sin kropp och vidare in i nät.

– Vi har varit solida. Vi spelar kollektivt som ett lag och jobbar för varandra, säger Gall till C More innan han berättar om sitt mål.

– Vi har tränat på den där varianten på träning. Jag fick den, sköt och den gick in. Så klart, lite överraskad att den gjorde det, men det var ett bra skott också.

Hallenius skadad

David Batanero, när han testade skott i inledningen av andra halvlek, hade även han en turängel på sin sida då en misslyckad blockering av André Calisir gav en styrning som ställde Dahlberg.

2-0 blev också slutresultatet.

Sundsvall, som innan 0-1-förlusten mot Norrköping hade slagit klubbrekord i antal raka allsvenska matcher med två mål eller fler gjorda (fem stycken), lyckades därmed måla pluralt igen. Detta trots att lagkaptenen och anfallaren Linus Hallenius i den 23:e minuten tvingades lämna planen skadad.