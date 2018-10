Djurgårdens Badji banade väg för guld åt AIK

Det var han som från nära håll prickade in 1-1 på Östgötaporten i andra halvlek och såg till att snuva IFK Norrköping på två poäng. Tre sådana för Norrköping hade minskat avståndet till sex poäng eftersom AIK tappade poäng på tilläggstid mot Örebro.

– Varför kan vi inte bara spela som vi gjorde i första halvlek, frågade sig Norrköpings David Moberg Karlsson i C More efter matchen.

Dråpligt självmål

Norrköpings starka inledning gav tidigt betalt - men på ett för Djurgården billigt sätt.

Simon Skrabb kom runt på vänsterkanten, slog in bollen längs marken men där fanns ingen medspelare. Däremot djurgårdarna Markus Danielson och Andreas Isaksson. Mittbacken Danielsson kunde ha rensat bort bollen, Isaksson kunde ha nypt den med sina 37-åriga och väldigt rutinerade målvaktsnävar.

Det mynnade ut i varken det ena eller andra, bollen träffade i stället Danielsons ben och rullade över mållinjen.

Ett lika udda som pinsamt självmål.

– Jag ville spela in på Kalle (Holmberg) på första stolpen, men så såg jag att han inte var där, säger Skrabb.

"Bara flyter på"

Målet var måhända av det mer dråpliga slaget, men sett till bollinnehav, mängden chanser och intentioner i största allmänhet borde det ha följts av fler. Så dominant var IFK Norrköping under den första halvleken.

– Det är fantastiskt kul att spela fotboll med de här killarna som vi gör i dag. Det bara flyter på och det känns som att vi kan göra mycket bra grejer just nu, säger den finländske landslagmannen till C More i pausen.

Nickas Bärkroth, svensk mästare med Norrköping 2015, men sedan i somras i Djurgården, var inte lika munter:

– De är klart skickliga i sitt passningsspel, det går snabbt och de skapar lite för mycket för att vi ska vara nöjda. De har bra fötter på många spelare, kan hitta instick och vändningar. Det måste vi göra något åt, säger han till C More.

Åtgärd? Bland annat att skrota 4-3-3-systemet mot ett traditionellt 4-4-2. Djurgården fick bättre grepp om Norrköpings kantspel och dessutom mer tryck i sitt eget anfallsspel. Med timmen spelad stod matchen och vägde.

Kvitteringen kom ingalunda överraskande. Bärkroth kollrade bort Gudmundur Thorarinsson på högerkanten, spelade inåt till Aliou Badji som hann före Andreas Johansson och tryckte in bollen.

I ett ingenmansland

Hösten har inte varit behaglig för det Djurgården som utmanade i tabelltoppen och vann svenska cupen i våras.

Den svaga formen på sistone kan till viss del förklaras med tunga skadeproblem. Erik Johansson (knä), Jonas Olsson (vilade ljumskarna men på bänken), Kevin Walker och Omar Eddahri (båda tillbaka efter skador men började på bänken) och Haris Radetinac (skadad på uppvärmningen) saknades i startelvan på Östgötaporten.

Poängen var ett steg i rätt riktning men klubben befinner sig likväl i ett ingenmansland inför de sista omgångarna. Men tränaren Özcan Melkemichel, som uppges diskutera en kontraktsförlängning, och hans spelare kan vinna popularitetspoäng bland fansen.

Närmast väntar derbyt mot AIK den 21 oktober och möjligheten att spetsa till guldstriden på nytt. Norrköping möter Kalmar FF borta efter landslagsuppehållet.