DeChambeau och Finau imponerar i slutspelet

24-åringen avslutade med två under par på söndagen, och landade därmed på minus 18 totalt på Ridgewood-banan i New Jersey - imponerande fyra slags marginal till tvåan Tony Finau.

Inför tävlingen i New Jersey låg världsettan Dustin Johnson i topp på Fedex Cups ledartavla, följd av Justin Thomas och Brooks Koepka. Men de får nu maka på sig när DeChambeau stormar upp till förstaplatsen, medan Finau glider in som fyra.

Superstjärnan Tiger Woods har inte riktigt uppfyllt förväntningarna i New Jersey. Redan inför slutrundan var han en bra bit från täten. Efter att ha gått runt på ett under par sista dagen slutade han på delad 40:e plats på fyra under par. Därmed halkar han ned från plats 20 till 25 i Fedex Cup.

Woods finns bland dem som hoppas på ett wildcard till Ryder Cup, men DeChambeaus och Finaus starka prestationer på Ridgewood innebär att de nu har seglat upp som heta namn.

Innan de fyra wildcarden delas ut den 5 september hinner dock hugade kandidater visa upp sig en gång till, i Fedex-slutspelets andra tävling i Norton, Massachusetts, kommande helg.