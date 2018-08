Cupfiasko för Kalmar och Sundsvall

Kalmar FF får inte inleda nästa års försäsong med Svenska cupen-gruppspel. Det står klart efter att den allsvenska klubben överraskande föll i andra omgången mot Assyriska Turabdin, till vardags i division 2, med 1-3.

Vid ställningen 1-1 fick Viktor Agardius ett rött kort och Kalmar fick avsluta matchen med en man mindre. Det utnyttjade hemmalaget Assyriska på bästa sätt när man genom Erik Watson och Kirill Laptev gick från 1-1 till 3-1 inom loppet av två minuter.

Bissarna slog Giffarna

Därmed missar Kalmar FF gruppspelet i cupen nästa år. Frågan är om de inte då bokar in en träningsmatch mot sina allsvenska kollegor Gif Sundsvall. För även Sundsvall har eliminerats redan innan gruppspel. Efter en händelserik förlängning var det hemmalaget Nyköping som fick sista ordet. Efter ett mål var under ordinarie tid, och även under den första förlängningskvarten, så var det till slut lagkaptenen Oscar Karlsson som satte 3-2 i den 119:e minuten. Och därmed hade "Bissarna" från division 1 sensationellt slagit ut "Giffarna" från allsvenskan.

En till tungviktare, må så vara numer med superettanstatus, föll under onsdagen. Helsingborg, med Andreas Granqvist på bänken, fick respass efter en 0-1-förlust borta mot lokalkollegan Eskilsminne från division 1.

Islossning för Elfsborg

För Elfsborg blev cupkvällen desto roligare. Efter sex raka allsvenska matcher utan mål blev det rejäl islossning borta mot Motala. Emir Bajrami noterades för två av målen i Boråslagets 4-0-seger. Djurgården, med två raka förluster i allsvenskan, vann sin cupmatch med samma siffror, även dem på östgötsk mark, borta mot IF Sylvia.

Häcken, det femte allsvenska laget till rakning för dagen, vann med 5-0 borta mot Växjö. Mervan Celik blev stor matchhjälte då han stod för fyra av målen.

Rättad: I en tidigare version av den här texten fanns ett felaktigt påstående om Dalkurds Svenska cupen-match.