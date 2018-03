Cupderbyt framflyttat efter bengalrök

Svenska cupen-semifinalen mellan AIK och Djurgården på Friends arena i Solna har fått avsparkstiden framflyttad med 50 minuter.

I samband med att spelarna i de båda lagen kom in på arenan tändes bengaler på läktarna. Röken från pyrotekniken fastnade som en tjock dimma under det stängda arenataket och har tvingat arrangören att flytta fram matchstarten från klockan 18.15 till 19.05, enligt C More.

AIK och Djurgården har inte mötts i Svenska cupen sedan kvartsfinalen 2003 då Dif vann med 2-1 efter förlängning. I allsvenskan har Djurgården inte besegrat AIK sedan 1-0-segern på Råsunda 2011.