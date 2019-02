Brynäs-seger mot Malmö

– Det känns bra! Nu ska vi prata om det sista, vilka former och allt det där och blicka framåt. Det ska byggas vidare både den här säsongen och nästa. Det kan bli riktigt kul, säger Sundquist till TT efter segern mot Malmö.

52-åringen inledde nuvarande säsong som assisterande tränare i Brynäs men lyftes upp till huvudtränare när Tommy Sjödin och Janne Larsson fick lämna Gävlelaget i november efter en tung inledning på säsongen.

Hans facit efter 24 matcher i rollen som huvudtränare: elva vinster varav nio vid full tid, en efter förlängning och en efter straffar samt tretton förluster varav sex vid full tid, sex efter förlängning och en efter straffar.

Andersén med fräckis

Under lördagen slog sportdirektören Andreas Dackell fast i C Mores direktsändning att Sundquist mest troligt leder Brynäs även kommande säsong.

– Till 99 procent skulle jag vilja säga det, sade Dackell.

Ett besked som välkomnas av Niclas Andersén som låg bakom lördagens inledande målskytte mot Malmö med en fräckis då han skickade pucken i kortsargen för studs ut till Robert Kousal istället för att ta skott själv.

– Det har man lärt sig old school, att skjuta på gula kanten så kanske pucken studsar in via en medspelare framför mål, om man inte kan hitta ett skott. Och jag tyckte inte jag hade läge att få den på kassen. Nu såg jag Robert gå på mål istället och såg att han såg mig. Det blev ju bra, förklarar backveteranen.

"Ger raka signaler"

TT: Dackell säger att Magnus Sundquist är trygg i sig själv, har fått laget att växa och att han med sin starka moral även har fått individerna att lyfta sig. Håller du med?

– Absolut. Han har lyft oss väldigt bra. Han gjuter mod i alla och ger raka signaler. Är det något han inte gillar så säger han det direkt. Är det bra så vill han bygga på det så att vi får upp självförtroendet. Jag uppskattar att det är ärligt hela vägen.

Magnus Sundquist visade exempel på den där rakheten efter tisdagens 1- 4 förlust hemma mot Mora då Brynäs såg minst sagt bleka ut:

– De fick en hyfsad avhyvling då om vad som gäller härifrån och nu om man ska spela i Brynäs IF, säger Magnus Sundquist.

TT: Och det är?

– Jobba för märket, kriga och täcka skott. Allt det här som krävs. Om det inte passar så kan man lugnt och fint packa väskan och gå.

Över 30 täckta skott

Att Brynästränarens spelare tog till sig orden har de visat i de två efterföljande matcherna med en massiv täckning av skott.

Mot Malmö kom man, enligt C More upp i över 30 täckta skott. Och det är mycket.

– Det är mycket vunnet om vi täcker skott, ligger i pucklinjen och offrar oss för laget. Det vill vi fortsätta med. Är man där och ger sitt sista i alla situationer så får man puckarna på sig, säger Niclas Andersén och fortsätter:

– Malmö är svåra att spela mot, de är ett tungt lag, så vi fick kämpa idag. Det var starkt av oss att vinna den här matchen.