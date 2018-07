Nye tränaren fick se bekväm Malmö-seger

Den 49-årige tysken fick börja dagen med att vänta förgäves på spelarbussen som skulle ta Malmö från hotellet till Studenternas IP. Efter en halvtimme packade Malmötränaren in laget i taxibilar istället.

Det var å andra sidan den enda motgången de regerande mästarna stötte på när laget startade om mot Sirius borta.

Att Malmö avslutade våren med bleka 1-1 mot bottenlaget Dalkurd och att man låg tia i tabellen inför den här matchen med endast fyra segrar på tolv matcher var svårt att tro för mot nästjumbon Sirius var det spel på mot ett mål även om det "bara" stod 1-0 efter första halvlek.

Tvåmålsskytt

– Hade vi fått göra tre, fyra mål till så hade det känts bättre. Vi ska leda med tre, fyra mål tycker jag, sade målskytten Markus Rosenberg till C More i pausintervjun.

Sagt och gjort.

Två minuter in i andra halvlek snodde anfallsstjärnan bollen av en Siriusförsvarare och placerade ensam med Kerim Fegrouch bollen vid bortre stolpen för andra gången i matchen.

Arnor Traustason fyllde snabbt på med 3-0 fint framspelad av Carlos Strandberg och i slutminuterna lekte Sören Rieks in 4-0 efter fint passningsspel genom ett stillastående Siriusförsvar.

Tålamod nyckeln

– Vi behövde ha tålamod, det var definitivt nyckeln idag. Och det är viktigt att fortsätta ha det, konstaterar Uwe Rösler.

– Jag är väldigt nöjd över mängden mål, även om vi kunde ha gjort ännu fler. Men jag är allra mest nöjd med att vi höll nollan. Man ska inte bli överglad för en vinst men det är en bra start, som vi kan jobba vidare med och bygga självförtroende utifrån.

Vad Malmötränaren har gjort för att lyfta laget vill han helst inte svara på utan menade i stället att det är han som ska tacka spelarna för deras inställning och hårda jobb sedan han kommit till klubben.

Utlovar inget

Det har ryktats om tuffare träningar men det ville Rösler inte heller skriva under på. Att han fått tre veckor på sig att ta sig an sitt nya lag och gått in i den uppgiften med stor ödmjukhet är däremot tydligt.

– Det viktiga för mig har varit att tro på det jag står för samtidigt som jag har pratat mycket med både spelare och övriga i lagledningen. Det finns så mycket fotbollskunniga människor runt mig nu som känner den här ligan väl så jag lutar mig mot dem. Vi har trivts ihop från första början, säger Uwe Rösler som tackade de tillresta fansen tillsammans med laget.

Hur långt nystarten kan räcka får tiden utvisa menar han:

– Det är inte läge att utlova en massa saker, utan det är viktigt att gilla läget. Gruppen måste känna att de har underpresterat tidigare utifrån de förväntningarna som finns på MFF, de måste ha revanschlusta nu och det är så jag har uppfattat dem också.