Andersson: "Vi har varit förbannade"

HV71 behövde bara vänta en vecka på att få revansch mot Timrå.

Enligt backen Nils Andersson - som gjorde sitt första mål för sin nya klubb - berodde 5-0-segern på en detalj: Ingen fuskade.

– Vi har varit förbannade på oss själva för att vi har gått ifrån våra grunder i andra perioden, när vi har legat under eller haft lika. Då har vi tagit egna initiativ och gått ifrån vår spelidé, då blir det håglöst och låg energi i gruppen om någon fuskar, sade han till C More.

– Den här perioden fortsatte vi att spela vårt spel, kom tillbaka att jobba som en enhet. Vi fick verkligen utdelning, kanske mer retroaktivt än vad vi förtjänade.

Efter den mållösa första perioden satte HV71 fyra i andra. Simon Önerud gjorde 1-0 efter 4.42 och med mål från Markus Ljungh, Sebastian Wännström och Andersson lades grunden för en viktig trepoängare.

Timrå - som vann förra mötet med 2-1 - fortsätter dock att ha det tufft på bortaplan.

Klubbens nionde match utanför Medelpad resulterade i sjunde förlusten.

Efter landslagsuppehållet för Karjala-turneringen väntar Luleå borta den 13 november för HV71. Timrå möter Djurgården hemma.