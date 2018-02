Alex Norén fem slag efter täten

Efter en strålande tredjerunda ligger Alex Norén på en delad 18:e plats inför avslutningen av PGA-golfen i Phoenix, USA.

Norén har stadigt spelat bättre under tävlingen, som avslutas på söndagen. Efter en inledande runda på par slutade han på tre under par på andra rundan - och hela sex under par på tredje, med sex birdies. Han ligger fem slag efter ledaren Rickie Fowler.

Amerikanen hade en trög start på tredjerundan men avslutade starkt med birdies på de tre sista hålen. Ett slag bakom honom ligger landsmännen Chez Reavie och Bryson DeChambeau tillsammans med den 23-årige spanjoren Jon Rahm.