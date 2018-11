AFC i allsvenskan efter osannolik vändning

Det såg så länge, så ljust ut för Brommapojkarna.

Supertalangen Jack Lahnes mål i Eskilstuna tidigare i veckan hade gett de rödsvarta plats i förarsätet inför söndagens kvalretur på Grimsta.

I den 39:e minuten hittade en frisparksvariant in till en framstormande Ludvig Öhman.

Nedflyttad från allsvenskan med just AFC 2017.

Nu, när mittbacken, bokstavligen talat, vräkte in 1-0 till BP, såg Öhman ut att få ett desto muntrare avslut på sitt 2018.

– En yttersida upp i krysset. Jag trodde knappt själv att den gick in, säger Öhman till C More.

Vände på allt

Även om han var tillfreds med målet (må så vara att han inte firade det allt för vilt med respekt mot sin förra klubb) var han inte lika nöjd med lagets spel som helhet i första halvlek. För AFC hade chanser nog att ha fått med sig något annat. Både Bajram Ajeti och Ousmane Camara hade fina lägen att kvittera dubbelmötet innan BP:s 1-0.

– VI skapade ju lägen för att göra ett, två mål, säger tränare Nemanja Miljanovic, som i stället för att fira mål tvingades till ett halvtidsbyte på en skadad Zurab Tsiskaridze, till C More inför halvlek nummer två.

Även om den började med en Jack Lahne som, likt han gjort under hela första halvleken, skapade oreda vid varenda aktion (bland annat ett ribbskott från distans) så skapades den största "oredan" av Samuel Nnamani i minut 65. Ett välplacerat, lågt avslut i nät från straffområdeskanten - och plötsligt var det match på allvar igen.

Och mer skulle ske.

Ett AFC, vars frustration bytts ut mot allsvensk vittring, fick ett frisparksläge en bit utanför straffområdet i den 75:e minuten.

Fram klev Bajram Ajeti.

Hastigt frånflyttad från BP efter att ha hamnat på kollisionskurs med dåvarande tränaren Luis Pimenta tidigare i år. Nu, på allsvensk kvaljakt med AFC.

Tårögd talang

Hans frispark var långt ifrån fläckfri. Den gick trots allt på muren. Men murens insats blev ödesdiger snarare än målskyddande. På samma vis som matchbilden skulle kastas om i och med målet så skulle bollen ta en helt annan riktning än vad någon kunde väntat sig.

Inte ens en spådam hade kunnat hjälpa Nikola Petric att rädda skottet, som där och då innebar allsvenskt spel nästa år för AFC.

Ajeti, väl medveten om detta, höll inte igen med firandet.

Nu behövde plötsligt BP ett mirakel för att rädda sig kvar i svensk fotbolls finrum.

I stället fick AFC en mirakelräddning från den förre Romamålvakten Gianluca Curci i minut 90 på en Erik Figueroa-nick.

I stället för det hemmajubel som alla tidigare hade väntat sig så förkunnade slutsignalen i stället att AFC:s superettansejour enbart blev ettårig.

Den förkunnade också att superettan väntade för talangfabriken BP.

Och en av de finaste produkterna den fått fram på senare år, Jack Lahne, beskådade deras allsvenska avskedssignal från bänken, tårögd och otröstlig.